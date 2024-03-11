اتحاد الملاكمة العراقي يقاضي والد اللاعب المغترب يوسف الماجدي والأخير يرد

2024-03-11 12:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي للملاكمة، يوم الاثنين، رفع دعوى قضائية ضد والد اللاعب يوسف الماجدي بتهمة الاستهانة بالملاكمين العراقيين، فيما وصف الأخير الاتحاد بأنه "يحابي" بين اللاعبين.

وقال رئيس الاتحاد علي تكليف، لوكالة شفق نيوز، إن "الدعوى التي سترفع ضد والد الملاكم المغترب يوسف نعيم الماجدي سببها أن نعيم الماجدي اتهم الاتحاد بالمحاصصة في اختيار اللاعبين لتمثيل المنتخبات الوطنية والاتهامات المتكررة من قبله والتقليل من قيمة الملاكمين الآخرين الذين شاركوا في بطولة العالم الأخيرة في إيطاليا على حساب مصلحة ابنه الشخصية".

وأكد أن "الاتحاد لم يقصر بأي شيء تجاه يوسف الماجدي خلال مشاركاته وتمثيله للعراق، كما أن الماجدي هو من اعتذر عن المشاركة في البطولات العراقية بداعي بعد المسافة وعدم وجود بيئة صحية تحتضن المواهب كونه يعيش في أمريكا".

وأشار إلى أن "والد اللاعب كرار حيدر سيرفع هو الآخر دعوى قضائية ضد نعيم والد يوسف الماجدي بعد التنكيل بابنه الملاكم كرار وإيهام الجمهور بأنه أقل شأناً من ابنه يوسف"، لافتاً إلى أن "الملاكم كرار حيدر هو أحد أبطال العراق والعرب وآسيا وصاحب تاريخ حافل بالإنجازات وخدم العراق في مجال الرياضة".

من جانبه، أوضح نعيم الماجدي والد الملاكم يوسف الماجدي، الذي لم يشارك في بطولة العالم الأخيرة في إيطاليا، لوكالة شفق نيوز، أن "المنتخب العراقي لم يحقق أي نتيجة إيجابية في بطولة العالم الأخيرة للملاكمة رغم إقامة أربعة معسكرات تدريبية كان آخرها في كوبا ولمدة شهر، لكن لم يتمكنوا من تحقيق شيء رغم دعم اللجنة الأولمبية الكبير لهم".

وبين أن "الملاكمين العراقيين ودعوا بطولة العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بل أن الملاكم العراقي وصل إلى درجة أنه لم يفز بأي جولة، وأكثر من ذلك أن الملاكم العراقي محمد ستار بوزن 57كغم لم يحصل على نقطة واحدة أمام ملاكم عادي جداً".

وأضاف أن "اتحاد الملاكمة أرسل الملاكم كرار حيدر بديلاً عن أبني يوسف الماجدي بوزن 71كغم وقد خسر خسارة مذلة أمام ملاكم إيطالي مبتدئ، ليضيع الاتحاد العراقي حلم الإنجاز الأولمبي الذي يعول عليه العراق منذ سنين طويلة".

وختم بالقول إن "البطل يوسف الماجدي خلال فترة بسيطة من تمثيل العراق حقق ما لم يحققه الكثير من الملاكمين، وكنا نطالب فقط بمعسكرات ومشاركات خارجية لكن للأسف لم يعجبهم أداء يوسف، في حين أقاموا أربعة معسكرات تدريبية للمشاركين في بطولة العالم والنتيجة كانت صفر ولو قدم الاتحاد ليوسف الماجدي نصف المعسكرات التي أقامها لغيره لحققنا إنجازاً طال انتظاره".

وشارك المنتخب العراقي للملاكمة في بطولة العالم بمدينة ميلانو الإيطالية، المؤهلة لأولمبياد باريس، ولم يوفق أي ملاكم في الحصول على بطاقة التأهل للأولمبياد.