كهرباء ذي قار تنفذ حملة واسعة لرفع التجاوزات وجباية اجور الكهرباء

2024-03-11 12:50:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: نفذت كوادر صيانة مركز الناصرية فرع توزيع كهرباء ذي قار حملة واسعة لرفع التجاوزات وجباية اجور الكهرباء في منطقة الشرقية بمركز المحافظة. وقال المهندس عبد المجيد علاء مدير فرع كهرباء الناصرية، ان الحملة شملت المجمعات والمحلات التجارية وتم رفع التجاوزات جميعها من تبادل التغذية بين منطقة واخرى...

