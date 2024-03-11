أربيل تحيي ذكرى انتفاضة 11 آذار بعروض مسرحية (صور)

2024-03-11 12:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحيت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، ذكرى انتفاضة 11 آذار 1991، بإقامة عروض مسرحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن، إدارة المحافظة المحلية بالتعاون مع كلية ومعهد الفنون الجميلة والنشاط المدرسي أقامت حفلاً استذكارياً لانتفاضة الشعب الكوردي في آذار 1991.

وشارك في الحفل الذي أقيم أمام مجلس الوزراء في شارع 30 وسط مدينة أربيل، المحافظ اوميد خوشناو وعدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين، اضافة الى عوائل الشهداء.

وتضمن الحفل الذي وثقته عدسة وكالة شفق نيوز، عروض مسرحية واغانٍ وطنية بالذكرى.

ويصادف، اليوم الاثنين، الذكرى السنوية لإتفاقية 11 آذار 1979 المبرمة بين السلطة العراقية آنذاك و مصطفى البارزاني، بالاضافة الى ذكرى انطلاق انتفاضة جماهير كوردستان في العام 1991، ضد "الدكتاتورية والاستبداد".