2024-03-11 12:54:11 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت محكمة جنايات بابل أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة من تجار المخدرات أحدهم يحمل الجنسية الاجنبية. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته منصة “ايشان” أن “المدان الاول ضبط بحوزته كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، فيما ضبط بحوزة الثاني مائة ألف حبة مخدرة نوع المثيل امفيتامين بقصد المتاجرة بها وبيعها بين المتعاطين”. وأضاف أن […]

ظهرت المقالة جنايات بابل: الإعدام لأجنبي يعمل ضمن شبكة دولية لتجارة المخدرات أولاً على Eishan.