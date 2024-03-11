2024-03-11 13:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اشار المتنبئ الجوي صادق عطية اليوم الاثنين، الى وجود موجة حرار ستضرب بعض المحافظات الجنوبية خلال الايام المقبلة. وذكر عطية في ايضاح تلقته ايرث نيوز، ان “هذه الليلة تنتهي حالة عدم الاستقرار التي تؤثر في بعض مدن الجنوب وشمال شرق البلاد، واعتبارا من يوم غد ولغاية نهاية الاسبوع سنشهد اجواء مستقرة نسبيا في […]

ظهرت المقالة المحافظات الجنوبية تضرب موعدا مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة يتجاوز الـ30 مئوية أولاً على ايرث نيوز.