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الشمري يوجه بتشكل لجنة تحقيقية بعد وفاة أحد المتهمين بالمخدرات

الشمري يوجه بتشكل لجنة تحقيقية بعد وفاة أحد المتهمين بالمخدرات
الشمري يوجه بتشكل لجنة تحقيقية بعد وفاة أحد المتهمين بالمخدرات
2024-03-11 13:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاثنين، بتشكل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات وفاة احد المتهمين بالمخدرات. وذكر بيان للوزارة تلقته ” ايرث نيوز” ، أن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجه اليوم  بتشكل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات وفاة احد المتهمين وفق احكام المادة 27 من قانون مكافحة المخدرات من أهالي محافظة ميسان داخل […]

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