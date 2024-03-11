2024-03-11 13:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاثنين، بتشكل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات وفاة احد المتهمين بالمخدرات. وذكر بيان للوزارة تلقته ” ايرث نيوز” ، أن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجه اليوم بتشكل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات وفاة احد المتهمين وفق احكام المادة 27 من قانون مكافحة المخدرات من أهالي محافظة ميسان داخل […]

ظهرت المقالة الشمري يوجه بتشكل لجنة تحقيقية بعد وفاة أحد المتهمين بالمخدرات أولاً على ايرث نيوز.