2024-03-11 13:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، إن إرسال الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات جوية إلى قطاع غزة، هو استعراض مثير للسخرية. وأعربت الخارجية الإيرانية، عن أملها في أن “نشهد في شهر رمضان إجراءات إقليمية ودولية رادعة لإنهاء التوحش الصهيوني في قطاع غزة”. ولفتت إلى أن “واشنطن مسؤولة عن استمرار الحرب في غزة ويمكنها إنهاؤها […]

ظهرت المقالة طهران: إرسال واشنطن مساعدات جوية لغزة “استعراض مثير للسخرية” أولاً على ايرث نيوز.