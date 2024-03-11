لليوم الثاني.. الذهب يستقر في بغداد وأربيل

2024-03-11 13:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 457 ألف دينار، وسعر الشراء 453 ألف دينار.

وأضاف مراسل الوكالة، أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 427 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 423 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 460 ألف دينار و470 ألفاً، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 430 ألفاً و440 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل سعر بيع المثقال من عيار 24، بـ530 ألف دينار، وعيار 22، بـ485 ألف دينار، وعيار 21، بـ465 ألف دينار، وعيار 18، بـ400 ألف دينار.