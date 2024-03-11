المندلاوي يدعو لحسم اختيار أعضاء مجلس مفوضية حقوق الإنسان

2024-03-11 13:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

دعا رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، لحسم اختيار أعضاء مجلس مفوضية حقوق الإنسان.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، افتتح فعاليات الملتقى الوطني الأول للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق (2021 – 2025)، الذي أقامته لجنة حقوق الإنسان النيابية، تحت عنوان (دور مجلس النواب في تعزيز حقوق الإنسان في العراق وفقاً للآليات الدولية)، بحضور وزير العدل، ووزير الهجرة، ووكلاء الوزارات المعنية، وممثلين عن مجلس الوزراء، ومجلس القضاء الأعلى، والبعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية".

وطالب المندلاوي، "بضرورة حسم اختيار أعضاء مجلس المفوضين للدورة الثالثة بعد أن تأخر ذلك كثيراً"، مشيراً إلى أن "الموقف الرسمي للدولة العراقية مع تعزيز واقع حقوق الإنسان، كما ألزم الدستور السلطات كافة باحترام هذه الحقوق، وفي ضوء ذلك جرى تأسيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان وتشريع قانون لها".

ولفت، الى ان "المندلاوي، بحث مع المعنيين الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها الحكومة العراقية، والتي تمثل جزءاً من التزاماتها تجاه المواطنين والسلطة التشريعية والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف"، مبيناً أن "مجلس النواب حريص على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والرقابة على المسؤولين التنفيذيين في تطبيقها بالشكل السليم، وداعم بشكل كامل للجهود بما له من صلاحيات دستورية في مجال التشريع والرقابة".

ونوه، على "ضرورة السعي إلى تنفيذ الالتزامات الدستورية والدولية بما يعزز هذه الحقوق في العراق".