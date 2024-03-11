اتحاد الإسكواش يضع دراسة معمقة للمشاركات الخارجية المقبلة

2024-03-11 13:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس اتحاد الإسكواش علي جهاد، أن بطولة العراق التي اختتمت مؤخراً أسفرت عن بروز خامات مهمة لتمثيل المنتخب الوطني في المسابقة العربية المزمع إقامتها في البحرين شهر نيسان المقبل، مبيناً أن المشاركات الخارجية المقبلة ستحظى بدراسة جدوى معمقة، لمعرفة مدى الفائدة المرجو من الانخراط فيها.وقال جهاد في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الانين: إن" نتائج البطولة أسفرت عن فوز اللاعب محمد فرمان بالمركز الأول، بينما حصل زميله حسنين عبيد على المركز الثاني، وحل ثالثاً عبد الله هاشم، في حين نال محمد مصطفى المركز الرابع"، مشيراً الى أن " البطولة تعد بمثابة بوابة تحضيرية ومحطة مهمة لاختيار العناصر التي سيكون على عاتقها الدفاع عن سمعة رياضتنا خارجياً، فضلاً عن كونها فرصة مناسبة للمدربين من أجل الاطلاع على مستويات اللاعبين ".وأضاف جهاد، أن" اتحاده حريص جداً على تسهيل مهمة فرقنا الوطنية، من خلال توفير جميع المستلزمات بغية إنجاح مشاركاتها، عبر تهيئة المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية، فضلاً عن إقامة المنافسات المحلية، وهناك عدة محطات تحضيرية للارتقاء بمستوى لاعبينا بجميع الأعمار والفئات، وتجهيزهم بأفضل صورة ممكنة للاستحقاقات القريبة، لا سيما البطولة العربية التي من المقرر أن تضيفها البحرين في نيسان المقبل، إضافة إلى المسابقة الآسيوية المزمع إقامتها في مدينة داليان الصينية منتصف العام الحالي".وتابع جهاد، أن" المشاركات الخارجية المقبلة ستحظى بدراسة جدوى معمقة، ومدى الفائدة المرجوة من الانخراط فيها ، ومتابعة نتائجهــا بعناية، ومن ثم التخطيــط لبناء منتخبات قوية قادرة على مقارعة دول المنطقة".