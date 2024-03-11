تغيير موقع مستشفى أمراض خطيرة في السليمانية وبغداد تتعهد بالدعم

2024-03-11 13:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدير مستشفى هيوا للأمراض السرطانية، ياد النقشبندي، يوم الاثنين، عن قرب حل مشكلة مساحة المستشفى، خصوصاً بعد تعهد وزير الصحة الاتحادية صالح الحسناوي، بالمساعدة.

وقال النقشبندي، لوكالة شفق نيوز، إن "مستشفى هيوا يعانى من مشكلات عديدة، لكن أهمها قدم البناية وعدم استيعابها الحجم الكبير من المراجعين من مختلف المناطق العراقية، والذي تسبب بزخم كبير على الطاقة الاستيعابية للمستشفى الذي أسس منذ سنوات وفقاً لطاقة استيعابية محدودة".

وأضاف أن تنسيقاً جرى مع المديرية العامة لصحة السليمانية ورئاسة بلديات السليمانية، وتم تخصيص قطعة أرض بالقرب من حدائق هواري شار، والآن يتم تخصيص الأموال اللازمة لإنشاء المستشفى في ذلك المكان"، مشيراً إلى أن "البناية الجديدة ستكون بحاجة إلى أموال طائلة لاتمامها بالصورة المطلوبة".

وبين النقشبندي، أن "مرض السرطان في تزايد مستمر عالمياً والوقاية من انتشاره يتطلب وسائل كثيرة أهمها إنشاء مراكز تخصصية للكشف المبكر عن هذا المرض"، مؤكداً أن "هنالك مشكلة في توفير الأدوية الخاصة بسرطان الثدي، والذي يكون في مرحلة متقدمة".

وأوضح مدير مستشفى هيوا، أن "وزير الصحة الاتحادي وخلال زيارته للمستشفى وبعد إطلاعه على الأعداد الكبيرة من المرضى من وسط وجنوب العراق، وهم يقصدون هذا الصرح الطبي لتلقي العلاج، تعهد بإعادة النظر بالنسبة المخصصة من الأدوية الاتحادية للمستشفى".

وأشار إلى أن "المستشفى تقدم بطلب رسمي لوزير الصحة لتوفير عدد من الأجهزة المهمة والمتطورة التي تستخدم في الكشف عن الإصابة والتي من خلالها تستطيع الفرق الجوالة التحري عن المرض في أطراف المدن وكذلك زيادة حصة الأدوية الاتحادية وتعيين عدد من المتطوعين".

وأكد النقشبندي، أن "الوزير الاتحادي وبعد إطلاعه على حجم الخدمات المقدمة للمواطنين قرر إرسال وفد من وزارة الصحة الاتحادية للاستفادة من آلية تقديم الخدمات في مستشفى هيوا، ونقلها لباقي المستشفيات في المحافظات العراقية".