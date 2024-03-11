في ذي قار.. القبض على 6 متهمين وضبط أسلحة وأعتدة (صور)

2024-03-11 13:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ذي قار، يوم الاثنين، عن اعتقال ستة متهمين وضبط كمية من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة بحوزتهم، ضمن حملة أمنية للحد من النزاعات العشائرية.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة مشتركة بإشراف قائد شرطة المحافظة اللواء مكي شناع الخيكاني، من الفوج التكتيكي، وسرية "سوات"، وقوة الواجب، ولواء 14 من الشرطة الاتحادية، وقسم إدارة وتدريب الكلاب البوليسية، نفذت واجباً أمنياً في قضاء البطحاء غربي ذي قار، وتمكنت من إلقاء القبض على ستة متهمين وضبط كمية من الأسلحة والأعتدة.

وأكد الخيكاني، بحسب البيان، أن "القوة المنفذة للواجب باشرت مهامها فجر اليوم بعمليات ضرب الأطواق الأمنية والانتشار ومسك الطرق كافة المؤدية إلى المناطق المقصودة والخارجة منها بهدف السيطرة التامة".

وأضاف "تمت المباشرة بعمليات البحث والتفتيش والمداهمات والتي أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة المختلفة والأعتدة، إضافة إلى القاء القبض على عدد من المشتبه بهم والمطلوبين للعدالة".

واشار الخيكاني إلى "استمرار العمليات الأمنية لتشمل جميع الأقضية والنواحي ومركز المحافظة للبحث عن الأسلحة والمطلوبين للعدالة ومثيري النزاعات العشائرية للحفاظ على ديمومة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة".

وبين أن "وزارة الداخلية أطلقت رابطاً إلكترونياً عبر (بوابة أور) الإلكترونية لتسجيل الأسلحة، ونحن في قيادة شرطة ذي قار لدينا لجنة فرعية مستمرة باستقبال الاستمارات الخاصة بالمواطنين من خلال اللجنة المركزية وإجراء زيارات إلى أصحاب الطلبات في منازلهم لإكمال الإجراءات أصولياً وتجنباً للمساءلة القانونية".