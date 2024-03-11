بمشاركة 5 الآف منتسب ولتحقيق 7 أهداف.. ديالى تستنفر لتطبيق "خطة رمضان"

2024-03-11 13:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، استنفار 5 الاف منتسب أمني لتطبيق الخطة الخاصة بشهر رمضان المبارك، فيما اشارت الى 7 اهداف مرسومة.

وقال الناطق باسم قيادة شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري في حديث لـ" بغداد اليوم)"، إن" القيادة استنفرت اكثر من 5 الاف منتسب في عموم الاقضية والنواحي من اجل بدء تطبيق فعلي لخطة رمضان الامنية على مدار الشهر الفضيل".

واضاف، أن" الخطة والتي تتضمن 7 اهداف مهمة ابرزها حماية دور العبادة والحسينيات والمراكز الدينية، فضلا عن التجمعات الشعبية ومهرجانات الالعاب الرمضانية المعروفة لن يتم خلالها اغلاق اي طرق والانتشار الامني سيكون محدد وفق خارطة مرنة بالتنسيق مع القيادات الميدانية".

واشار الى أن" غرفة عمليات خاصة ستدير خطة رمضان الامنية بالتنسيق مع بقية النشكيلات الامنية ضمن قواطع متعددة في ديالى".

وفي (6 آذار 2024)، كشف مصدر امني، عن انتهاء مرحلة التقييم الشامل لاكثر من 20 وحدة إدارية بديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "لجنة أمنية رفيعة تضم ضباطا كبارا اجروا تقييما شاملا انطلاقا من 6 نقاط رئيسية لأمن اكثر من 20 قضاء وناحية في ديالى ضمن سياقات ثابتة تمهيدا لاستلام ملفها الأمني من قبل وزارة الداخلية".

وأضاف، أن "التقييم الأمني رصد مستوى الاستقرار وانخفاض الخروقات مع تطور حالة اعادة الانتشار ضمن الاطواق الخارجية مع تحسن ملف اعادة النازحين عبر حل الكثير من القضايا المعقدة"، لافتا الى ان "التقييم كان ايجابيا وسوف يسارع في اتخاذ قرار تسليم ملف امن ديالى خلال أسابيع".

واشار الى ان "وضع ديالى الأمني بشكل عام مهيأ خلال نيسان القادم في اناطة المسؤولية الكاملة لتشكيلات الداخلية دون اي هواجس"، مؤكدا بان "قيادة العمليات ستبقى قائمة ضمن المشهد الامني وفق القراءات الحالية".