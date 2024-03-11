2024-03-11 13:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، الاطاحة بعصابة لتهريب الاثار في محافظة واسط بحوزتها مخطوطات ومسكوكات نقدية قديمة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه " بناء على معلومات دقيقة من قبل جهاز المخابرات الوطني، القت شرطة واسط القبض على عصابة متخصصة بتهريب الاثار".

واضاف "تم ضبطها بالجرم المشهود وبحيازتهم مخطوطات و 50 قطعة من المسكوكات النقدية القديمة".