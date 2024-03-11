هيئة الاستثمار تحدد المدة التنفيذية لاستكمال 70 ألف وحدة سكنية بمجمع بسماية

2024-03-11 13:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

أوضحت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاثنين، بشأن تمويل الوحدات السكنية الجديدة في مجمع بسماية، فيما حددت المدة التنفيذية لاستكمال 70 ألف وحدة سكنية في المجمع.

وقال رئيس الهيئة، حيدر مكية، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مذكرة تفاهم تم توقيعها مع شركة هانوا الكورية لاستئناف العمل المتبقي بمدينة بسماية السكني، وستشرع الشركة بإكمال 70 ألف وحدة سكنية بعد توفير الأموال الخاصة".

وأضاف مكية، أن "الوحدات السابقة بواقع 8289 وحدة تم تمويلها من مصرف الرافدين، أما الوحدات الجديدة فتمويلها يجب أن يكون إما داخلياً أو خارجياً والحراك جارٍ بشأنها".

ولفت إلى أن "الهيئة سبق وأن أطلقت منصة إلكترونية للتسجيل على الوحدات السكنية من أجل حماية المواطن من الابتزاز عبر الشركات أو القنوات الوهمية"، منوهاً بأن "المدة التنفيذية للمشروع 7 سنوات وبواقع 10 آلاف وحدة سكنية سنوياً".

وبشأن المدن السكنية الجديدة، ذكر مكية، أن "مشاريع المدن السكنية ستتضمن موديلات غير مطروقة في السابق وستحل نسبة كبيرة من اختناقات المدن".