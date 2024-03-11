رمضان هذا العام يصادف رأس السنة الإيرانية

2024-03-11 14:06:11 - المصدر: قناة الثامنة

يصادف شهرُ رمضانَ هذا العام في الجمهورية الإسلامية الايرانية، مع عيدِ نوروز/ رأسِ السنة الإيرانية، واتخذ الايرانيون استعدادهم لإحياءِ المناسبتين معا. يرحب الايرانيون في جميع أنحاء البلاد بحلول شهر رمضان، حيث انتشروا في اسواق البلاد، للتبضعِ استعدادا لهذا الشهر الفضيل، ويسارعون لتخزين الفواكهِ والتمور والمكَسَّرات. ويعد التمرُ والمكَسَّرات من الأطعمةِ المفضلة، لدى الإيرانيين لرفع مستويات الطاقة اثناء صيامِهم خلال ساعات النهار. و يتزامن العامُ الفارسي الجديد، الذي يسمى نوروز، ، مع شهر رمضان، حيث يَحتفل بعيد نوروز، أو اليومِ الجديد باللغة الفارسية، نحو 300 مليون شخص في إيرانَ وخارجِها. ربابه خدامة/ مواطنة ايرانية "سيتزامن شهر رمضان هذا العام مع عيد