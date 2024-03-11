المفوضية تحدد موعد تقديم قوائم المرشحين لانتخابات الاقليم

2024-03-11 14:06:11 - المصدر: قناة الثامنة

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات موعد استقبال قوائم المرشحين للتحالفات والاحزاب والمرشحين الافراد لانتخاب برلمان اقليم كوردستان من الثالث عشر من شهر اذار الحالي ولغاية الثاني والعشرين من الشهر نفسه. وقالت المتحدثة باسم المفوضية لقناة الثامنة جمانة غلاي ان على التحالفات والاحزاب السياسية المجازة من قبل دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية والمسجلة في قانون الاحزاب في اقليم كوردستان العراق رقم 17 سنة 1993 المعدل والقوائم المنفردة، تقديم قوائم المرشحين خلال هذه المدة الزمنية التي حددتها المفوضية الى المكاتب الانتخابية في الاقليم، وعلى المرشح الفرد تقديم طلب ابداء الرغبة للمشاركة في الانتخابات حسب هذه المدة الزمنية . واضافت غلاي انه