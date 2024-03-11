المالية تبلغ المحكمة الاتحادية عدم إطلاق رواتب شهر آذار للإقليم إلا بعد استكمال متطلبات التوطين

2024-03-11 14:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وزارة المالية تبلغ المحكمة الاتحادية عدم إطلاق رواتب شهر آذار للإقليم إلا بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب

- تحمل حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات الرقابية وصرف الرواتب لمستحقيها الفعليين

- تخاطب النفط وسومو بتزويدها بموقف عن مدى التزام الإقليم بما جاء بقانون الموازنة بالمادتين (11) و(12) حول كميات النفط المصدرة أو المستلمة من حكومة الإقليم شهرياً