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المالية تبلغ المحكمة الاتحادية عدم إطلاق رواتب شهر آذار للإقليم إلا بعد استكمال متطلبات التوطين

المالية تبلغ المحكمة الاتحادية عدم إطلاق رواتب شهر آذار للإقليم إلا بعد استكمال متطلبات التوطين
المالية تبلغ المحكمة الاتحادية عدم إطلاق رواتب شهر آذار للإقليم إلا بعد استكمال متطلبات التوطين
2024-03-11 14:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

وزارة المالية تبلغ المحكمة الاتحادية عدم إطلاق رواتب شهر آذار للإقليم إلا بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب 

 

- تحمل حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة  أمام الجهات الرقابية وصرف الرواتب لمستحقيها الفعليين

 

- تخاطب النفط وسومو بتزويدها بموقف عن مدى التزام الإقليم بما جاء بقانون الموازنة بالمادتين (11) و(12) حول كميات النفط المصدرة أو المستلمة من حكومة الإقليم شهرياً

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