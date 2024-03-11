الذهب يواصل موجة الصعود القياسية قبيل بيانات التضخم الأمريكية

2024-03-11 14:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، حيث تتحرك بالقرب من المستويات القياسية التي وصلت إليها مؤخرًا، والتي غذاها تباطؤ سوق العمل الأمريكي وتصريحات من بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يترقب المتداولون تقرير التضخم الأمريكي بحثًا عن أدلة جديدة حول توقيت تخفيض أسعار الفائدة.

وكان الذهب قد سجل ذروة قياسية عند 2194.99 دولارًا لليوم الرابع على التوالي يوم الجمعة بعد بيانات أشارت إلى تباطؤ سوق العمل الأمريكي.

وأظهرت بيانات اقتصادية، إضافة الاقتصاد الأمريكي 275 ألف وظيفة، وهو أكبر من المتوقع في فبراير بزيادة قدرها 198 ألفًا، بينما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 25 شهرًا عند 3.9% من 3.7% في الشهر السابق.

لكن عزز من توقعات تباطؤ الضغوط التضخمية، المراجعات الهبوطية الكبيرة في عدد الوظائف الجديدة خلال شهري يناير وديسمبر، حيث نما التوظيف في الشهرين أقل بمقدار 167 ألفًا عما تم الإبلاغ عنه سابقًا، كما تباطأت الزيادة في الأجور خلال الأشهر الـ 12 الماضية إلى 4.3% من 4.4%.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس: "بعد قيام كبار المضاربين بزيادة صافي انكشافهم خلال أسرع وتيرة أسبوعية منذ 3.5 سنة يوم الثلاثاء الماضي، فمن الواضح أن الذهب يتمتع بإقبال".

فيما أظهرت بيانات يوم الجمعة أن مضاربي الذهب في كومكس رفعوا صافي مراكزهم الطويلة بمقدار 63.018 عقدًا إلى 131.060 عقدًا في الأسبوع المنتهي في 5 مارس.

وأشار سيمبسون إلى أن الأسعار ستتماسك عند المستويات المرتفعة بانتظار بيانات التضخم في أسعار المستهلكين لشهر فبراير شباط المقرر صدورها غدا الثلاثاء، إذ من المحتمل أن يكون هذا هو المحرك الأكبر لأسعار الذهب على مدار الأسبوع بالنظر إلى أن الفيدرالي الأمريكي حاليا في فترة صمت.

يمكن أن تساعد القراءة المتراجعة بأكثر من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في تعزيز حالة الخفض المبكر لسعر الفائدة، مما يدعم أسعار الذهب. وبدا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول أكثر ثقة بشأن خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة في شهادته أمام الكونجرس الأسبوع الماضي.

يقوم المتداولون حاليًا بتسعير تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ثلاث إلى أربع نقاط (25 نقطة أساس)، مع فرصة بنسبة 57% لأول مرة في يونيو، وفقًا لأداة

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وعززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات، يوم الجمعة، لتحقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مع تقييم الأسواق بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة.

وعند تسوية تداولات الجمعة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.95% أو 20.3 دولار عند سادس مستوى قياسي على التوالي والبالغ 2185.5 دولار للأوقية، ليحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بلغت 4.3%.



