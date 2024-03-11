اشتباك مسلح ينتهي بالاطاحة بمتهم خطير في ذي قار

2024-03-11 14:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، إلقاء القبض على متهم خطير مطلوب بقضايا عديدة منها الارهاب والقتل العمد في محافظة ذي قار.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري الموسوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بجهود كبيرة لخلية الصقور الاستخبارية من القاء القبض على متهم خطير جدا في محافظة ذي قار".

واوضح، أن "المتهم مطلوب وفق مواد قانونية تتعلق بالارهاب والقتل العمد وابتزاز الشركات الاستثمارية"، مبيناً أن "عملية إلقاء القبض على المتهم جاءت في محافظة ذي قار بعد الاشتباك معه ومحاولته مقاومة القوة المنفذة للواجب حيث تم اصابته والقاء القبض عليه".

وتابع، أن "المتهم كان يمارس عمليات تسليب نهارية وليلية وغيرها من الجرائم، وهرب عدة مرات من مداهمات سابقة، الا انه تم القبض عليه من قبل وكالة الاستخبارات لينال جزاءه العادل".