2024-03-11 14:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، الجهد الخدمي بالتركيز على المحافظات المتضررة والأشد فقراً.

وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الاثنين، اجتماعاً لفريق لجهد الخدمي والهندسي، بحضور محافظ بغداد".

واطلع السوداني، بحسب البيان على "نسب الأعمال المنجزة وجداول خطة الصرف الخاصة بالمشاريع المخطط لها، فضلا عن مناقشة خطّة الفريق في بغداد والمحافظات لعام 2024، وما وصلت إليه المشاريع المستمرة من نسب في الإنجاز".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "ضرورة إكمال جميع المشاريع التي أطلقها الفريق هذا العام ضمن الأولويات المتفق عليها، كما جرى بحث ملف الآليات المطلوب شرائها من وزارة الصناعة لغرض توظيفها في مشاريع الفريق".

كما وجه "بالتركيز على المحافظات المتضررة والأشد فقراً، خصوصاً التي تفتقر إلى الخدمات، في أطراف مدن؛ بغداد والديوانية والسماوة وبابل والعمارة وصلاح الدين، وبعض المناطق في محافظة نينوى"، وفقا للبيان .