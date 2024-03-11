2024-03-11 14:42:10 - المصدر: منصة إيشان

وجهت وزارة المالية، اليوم الاثنين، بتمويل حساب الإقليم بأكثر من 130 مليار دينار لصرف رواتب المتقاعدين والمشمولين بالرعاية في كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنصاف الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية في الإقليم، فيما أشارت الى عدم صرفها رواتب الإقليم لشهر آذار إلا بعد استكمال التوطين. وخاطبت وزارة المالية في كتاب لها وحدة نظام المدفوعات في الوزارة […]

ظهرت المقالة المالية تمول حساب كردستان بـ130 مليار دينار لصرف رواتب هذه الفئات أولاً على Eishan.