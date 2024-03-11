2024-03-11 14:42:10 - المصدر: منصة إيشان

قال عضو مجلس النواب، مصطفى سند، الاثنين، إن رئيس الوزراء مصطفى السوداني، حينما كان نائبا، اشتكى على السلة الغذائية. ونشر سند وثائق تظهر شكوى السوداني ورد محكمة تحقيق الكرخ الثانية عليه. يأتي ذلك بعد 6 أيام من صدور حكم بالسجن بحق هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر لإدانته بـ”التشهير” بما يتعلق في السلة الغذائية، بحسب […]

ظهرت المقالة سند يستمر بالدفاع عن السلامي: السوداني اشتكى على السلة الغذائية حينما كان نائبا أولاً على Eishan.