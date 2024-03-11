البرلمان العراقي يفشل في الالتئام ويغير مواعيد جلساته في رمضان

2024-03-11 14:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حددت رئاسة مجلس النواب العراقي، مواعيد مسائية لعقد جلسات المجلس خلال شهر رمضان، في وقت قررت تأجيل عقد جلسة اليوم الاثنين، لعدم اكتمال النصاب.

وأخبر مصدر، وكالة شفق نيوز، بأن رئاسة مجلس النواب قررت أن يكون عقد جلسات المجلس خلال شهر رمضان محدد بوقت معين في المساء أو بعد الظهيرة.

وبين المصدر، أن الرئاسة قررت تحديد عقد الجلسات من الساعة 2 ظهراً إلى الساعة 4 عصراً.

إلى ذلك، قررت رئاسة البرلمان تأجيل انعقاد جلسته المقررة اليوم الاثنين، إلى يوم غد الثلاثاء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.