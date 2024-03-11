بعد مطاردة وتبادل لإطلاق النار.. القبض على مجرم "خطير" في ذي قار

2024-03-11 14:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على مجرم "خطير" في ذي قار بعد مطاردة وتبادل لإطلاق النار مع القوات الأمنية، مبيناً أنه متهم بتنفيذ عمليات إرهابية وقتل وابتزاز.

وقال ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بعد المتابعة الميدانية وجمع وتحليل المعلومات وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بجهود كبيرة لخلية (الصقور) الاستخبارية من إلقاء القبض على متهم خطير جداً في ذي قار، مطلوب وفق مواد قانونية تتعلق بالإرهاب والقتل العمد وابتزاز الشركات الاستثمارية".

وبين أن "عملية إلقاء القبض عليه تمت بعد الاشتباك مع المتهم الذي حاول مقاومة القوة المنفذة للواجب، وبعدما أصيب أثناء الاشتباك تم إلقاء القبض عليه".

وأكد ميري أن المتهم "كان ينفذ عمليات تسليب نهارية وليلية وغيرها من الجرائم، وهرب عدة مرات من مداهمات سابقة، إلا أن عناصر وكالة الاستخبارات تمكنوا من الإطاحة به".