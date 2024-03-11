رئيس مجلس صلاح الدين يحدد موعد اختيار محافظ جديد

2024-03-11 14:54:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيدي

حدد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، عادل الصميدعي، اليوم الاثنين، موعد حسم اختيار المحافظ الجديد للمحافظة، فيما أوضح صلاحيات قائممقام تكريت المخول بتسيير شؤون المحافظة.

وقال الصميدعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم تكليف قائممقام تكريت بتسيير الأمور الإدارية والمالية والمرتبطة حصراً بالرواتب أي الميزانية التشغيلية، إذ تم بناء على المخاطبات بيننا وبين الهيئة التنسيقية بين المحافظات، اختيار قائممقام تكريت من قبل مجلس المحافظة وتخويله بتسيير الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالرواتب لحين حسم موضوع المحافظ".

وأضاف أن "موضوع المحافظ السابق أحمد عبد الله الجبوري، قد يتأخر، وبالتالي لا بد من تخويل من يستطيع العمل على تسيير الأمور الإدارية والمالية"، مشيراً إلى أنه "سيتم حسم اختيار محافظ لصلاح الدين خلال هذا الأسبوع أو المقبل، وسيتم اختيار محافظ يدير شؤون المحافظة لتلتئم السلطة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي".

وبشأن الصلاحيات، أكد الصميدعي، أن "صلاحيات قائممقام تكريت حالياً هي فقط تسيير الأمور الإدارية والمالية، أي فقط ما يتعلق بالرواتب والأمور الإدارية للموظفين الذين يعملون في مجلس المحافظة والدوائر الأخرى، أما كشوفات أو مقاولات ليست له الصلاحية بها وإنما فقط تسيير الأعمال".