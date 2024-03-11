المالية توجه بتمويل حساب الإقليم لصرف رواتب المتقاعدين والمشمولين بالرعاية وشؤون الشهداء والمؤنفلين

2024-03-11 14:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجهت وزارة المالية، اليوم الاثنين، بتمويل حساب الإقليم بأكثر من 130 مليار دينار لصرف رواتب المتقاعدين والمشمولين بالرعاية وشؤون الشهداء والمؤنفلين في كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنصاف الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية في الإقليم، فيما أشارت الى عدم صرفها رواتب الإقليم لشهر آذار إلا بعد استكمال التوطين.

وخاطبت وزارة المالية في كتاب لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، وحدة نظام المدفوعات في الوزارة أنه "استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالكتاب الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 224 وموحدتها /269 اتحادية /2023 وطلب حكومة إقليم كردستان - العراق - مجلس الوزراء ووزارة المالية والاقتصاد، يرجى اتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ مقداره (10997100000) دينار فقط في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كردستان / وزارة المالية والاقتصاد / أربيل والمفتوح لدى البنك المركزي العراقي/ أربيل في الحساب المرقم (200115) وذلك لصرف مستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية في کردستان لشهر شباط لسنة 2024، مع ملاحظة قيد المبلغ "دينا" على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي برقم (70015).

كما خاطبت وزارة المالية في كتاب آخر تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، وحدة نظام المدفوعات أنه "استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالكتاب الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 224 وموحدتها 269 اتحادية /2023 وطلب حكومة إقليم كردستان - العراق - مجلس الوزراء / وزارة المالية والاقتصاد / المديرية العامة للمحاسبة، يرجى اتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ مقداره (119139195614) ديناراً، في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كردستان / وزارة المالية والاقتصاد / أربيل والمفتوح لدى البنك المركزي العراقي / أربيل وذلك لصرف مستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين في إقليم کردستان لشهر شباط لسنة 2024، وملاحظة قيد المبلغ "دينا" على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي برقم (70015)".

وذكرت الوزارة في كتاب ثالث وجهته الى وحدة المدفوعات وتلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية وبناء على ماجاء بكتاب الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذي /العدد 224 وموحدتها /269 اتحادية /2023 وطلب حكومة اقليم كردستان يرجى أتخاذ ما يلزم لأيداع مبلغ مقداره (859100770) دينار في الحساب الجاري باسم حكومة اقليم كردستان/ وزارة المالية والاقتصاد/ اربيل والمفتوح لدى البنك المركزي العراقي/ اربيل في الحساب المرقم (200115) وذلك لصرف مستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود في اقليم كردستان لشهر شباط لسنة 2024، وملاحظة قيد المبلغ "دينا" على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي برقم (70015).

وأبلغت الوزارة المحكمة الاتحادية في كتابيها بأنه "تم إطلاق تمويل الرواتب لشهر شباط لإقليم كردستان وذلك كون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية لهذا الشهر فقط، وسوف لن يتم إطلاق رواتب شهر آذار إلا بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب من قبل الإقليم".

كما حملت "حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية، ومسؤولية صرف الرواتب لمستحقيها الفعليين".

وخاطبت الوزارة في كتابيها أيضا وزارة النفط وشركة تسويق النفط (سومو) بـ"تزويدها بموقف عن مدى التزام الإقليم بما جاء بقانون الموازنة بالمادتين (11) و (12) بكميات النفط الخام المصدرة أو المستلمة من حكومة الإقليم شهرياً واعتباره سياق عمل متبعاً لكل شهر من دون الحاجة الى مفاتحتكم على أن ترد الى دائرتنا اعتباراً من تاريخ (25) من كل شهر، إضافة الى سرعة تزويدنا بموقف عن كميات النفط الخام المصدرة أو المستلمة من حكومة الإقليم شهرياً واعتباره سياق عمل متبعاً لكل شهر من دون الحاجة الى مفاتحتكم على أن ترد الى دائرتنا اعتباراً من تاريخ 25 من كل شهر".