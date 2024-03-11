2024-03-11 15:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ذكرت وسائل إعلام أن 50 شخصا تعرضوا لإصابات مختلفة جراء عطل أصاب طائرة من نوع Boeing 787-9 تابعة لشركة Latam Airlines، كانت متجهة من سيدني إلى أوكلاند. وتبعا لـ Radio New Zealand فإن “طائرة تابعة لشركة Latam Airlines كانت متجهة من سيدني إلى أوكلاند تعرضت لمشكلة فنية سببت حركة مفاجئة فيها، وتعرض ما […]

ظهرت المقالة إصابة 50 شخصا بسبب عطل فني طارئ في طائرة بوينغ أثناء التحليق أولاً على ايرث نيوز.