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رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة إكمال جميع المشاريع التي أطلقها فريق الجهد الخدمي هذا العام

رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة إكمال جميع المشاريع التي أطلقها فريق الجهد الخدمي هذا العام
رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة إكمال جميع المشاريع التي أطلقها فريق الجهد الخدمي هذا العام
2024-03-11 15:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، فريق الجهد الخدمي بالتركيز على المحافظات المتضررة والأشد فقراً. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم ، اجتماعاً لفريق الجهد الخدمي والهندسي، بحضور محافظ بغداد، كما اطلع على نسب […]

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة إكمال جميع المشاريع التي أطلقها فريق الجهد الخدمي هذا العام أولاً على ايرث نيوز.

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