2024-03-11 15:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، فريق الجهد الخدمي بالتركيز على المحافظات المتضررة والأشد فقراً. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم ، اجتماعاً لفريق الجهد الخدمي والهندسي، بحضور محافظ بغداد، كما اطلع على نسب […]

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة إكمال جميع المشاريع التي أطلقها فريق الجهد الخدمي هذا العام أولاً على ايرث نيوز.