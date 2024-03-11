2024-03-11 15:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، اعتقال متهم خطير مطلوب بقضايا عديدة منها الارهاب والقتل العمد في محافظة ذي قار. وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري الموسوي في بيان تلقته “ايرث نيوز”، إنه “تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بجهود كبيرة لخلية الصقور الاستخبارية من القاء القبض على متهم خطير جدا في محافظة ذي […]

ظهرت المقالة بالجرم المشهود..اعتقال متهم خطير في ذي قار أولاً على ايرث نيوز.