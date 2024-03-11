2024-03-11 15:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجهت وزارة المالية، اليوم الاثنين، بتمويل حساب الإقليم بأكثر من 130 مليار دينار لصرف رواتب المتقاعدين والمشمولين بالرعاية في كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنصاف الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية في الإقليم، فيما أشارت الى عدم صرفها رواتب الإقليم لشهر آذار إلا بعد استكمال التوطين. وخاطبت وزارة المالية بحسب بيان لها ورد ” ايرث […]

ظهرت المقالة المالية توجه بتمويل حساب الإقليم لصرف رواتب المتقاعدين والمشمولين بالرعاية أولاً على ايرث نيوز.