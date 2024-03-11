2024-03-11 15:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قررت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، تسمية طواقم تحكيم مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العراق. وقررت اللجنة تسمية الحكم الأردني أدهم المخادمة حكماً للقاء النجف والقوة الجوية في المسابقة. وسيتألف طاقم التحكيم من المساعدين الأردنيين أحمد مؤنس ومحمد البكار. وستقام المباراة على ملعب النجف الأولمبي عند الساعة التاسعة والنصف مساءً […]

ظهرت المقالة صافرة أردنية تضبط مواجهة النجف والقوة الجوية أولاً على ايرث نيوز.