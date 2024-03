مفوضية الانتخابات تحتفل بالمرأة في يومها العالمي

2024-03-11 15:10:03 - المصدر: مفوضية الانتخابات

اقامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات احتفالية خاصة باليوم العالمي للمرأة في المكتب الوطني بحضور رئيس واعضاء مجلس المفوضين وذلك يوم الاثنين الموافق ١١ / ٣ / ٢٠٢٤ . وتحدث رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر احمد مهنئاً الحضور بيومهن العالمي شاكراً عملهن الجبار في المؤسسة خلال الانتخابات على مدى السنوات الماضية، حيث كانت المرأة تعمل جنبا

