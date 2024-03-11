وزير النفط يدشن الباخرة "شناشيل" في ميناء ام قصر ويعد بتطوير الأسطول البحري (صور)

2024-03-11 15:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، تدشين الباخرة "شناشيل" في ميناء ام قصر بمحافظة البصرة، فيما وعد بتطوير الأسطول البحري.

وقال عبد الغني في حديث خاص لـ "بغداد اليوم"، إنه "تم تدشين الباخرة "شناشيل" ضمن اسطول شركة نفط البصرة في ميناء ام قصر"، مبيناً أن "الباخرة هي عبارة عن ورشة عمل لصيانة الموانئ البحرية من العوامات ذات الوزن الكبير، حيث تحتوي على رافعة بحمل 600 طن للصيانة وفيها جميع المعدات التي ممكن من خلالها إجراء عمليات الصيانة".

واضاف: "نتعهد بزيادة الاسطول لشركة ناقلات النفط من خلال الشراء او الشراكة مع شركات وبعدها سيتم التوجه لامتلاك هذه الناقلات".

ولفت وزير النفط الى، أن "هذه السفينة بنيت بمبلغ مالي وصل إلى 65 مليون دولار، واليوم يصل سعر هذه السفينة إلى مايقارب 165"، مستدركاً بالقول: "هنالك استفادة كبيرة من هذه الناقلة".



