جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 3 مطلوبين في مناطق متفرقة

2024-03-11 15:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على 3 مطلوبين في مناطق متفرقة.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استمراراً في عمليات أبطال جهاز مكافحة الإرهاب في تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة فلوله المنهزمة، ألقى الشجعان في جهاز مكافحة الإرهاب القبض على أحد إرهابيي عصابات داعش والذي يعمل كوسيط مالي بين قيادات داعش في محافظة (كركوك)".

وأضافت "بعملية منفصلة أخرى وبالتنسيق مع مديرية عمليات جهاز أسايش السليمانية، تم إلقاء القبض على إرهابي آخر في محافظة كركوك أيضا"، موضحة أنه "ضمن الجهود في مكافحة المخدرات، ألقى أبطال الجهاز القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة ذي قار".

وتابعت الخلية "ضمن واجبات الجهاز في تفتيش وتطهير أوكار الإرهابيين والأنفاق تم تدمير وتفجير وحرق (14) وكراً لعصابات داعش، وتدمير العديد من قنابر الهاون والعبوات محلية الصنع في محافظتي ديالى وكركوك"، لافتة الى أن "قطعاتنا الأمنية مستمرة بجهودها اليومية وعلى مدار الساعة في مكافحة آفتي الإرهاب والمخدرات لتعزيز الأمن والاستقرار في هذا الوطن الطاهر".