2024-03-11 15:36:04 - المصدر: شفق نيوز

في محافظتين.. اعتقال إرهابيين اثنين وتاجر مخدرات

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين أحدهما وسيط مالي بين قيادات التنظيم في كركوك، فيما تم اعتقال تاجر مخدرات بذي قار.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوات جهاز مكافحة الارهاب ألقت القبض على أحد إرهابيي عصابات داعش الإرهابي والذي يعمل كوسيط مالي بين قيادات داعش في محافظة كركوك".

وأضافت "وفي عملية منفصلة أخرى وبالتنسيق مع مديرية عمليات جهاز آسايش السليمانية تم إلقاء القبض على إرهابي آخر في كركوك أيضا".

وأشارت إلى أنه "ضمن جهود مكافحة المخدرات ألقى جهاز مكافحة الإرهاب القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة ذي قار".

وبينت الخلية أنه "تم تدمير وتفجير وحرق 14 وكراً لعصابات داعش، والعديد من قنابر الهاون والعبوات الناسفة محلية الصنع في محافظتي ديالى وكركوك".