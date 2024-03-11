الجمعة انطلاق المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

2024-03-11 15:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن عودة منافسات الدوري الممتاز للمرحلة الثانية للمجموعتين الأولى والثانية نهاية الأسبوع الجاري.

وذكرت اللجنة أن يوم الجمعة المقبل سيكون موعداً لانطلاق منافسات المجموعة الأولى، بأربع مواجهات إذ يلتقي فريقا ميسان والبيشمركة، فيما يلاقي الشرقاط فريق الفهد، ويواجه الناصرية سامراء، كما يواجه مصافي الجنوب فريق عفك، بينما تقام مباراة واحدة ضمن المجموعة يوم الأحد المقبل تجمع فريق الكرمة مع فريق الاتصالات.

بينما تقام خمس مواجهات للمجموعة الثانية يوم السبت، تجمع فريقا الديوانية والرمادي، كذلك يلتقي الكوفة مع البحري، والجولان مع الصناعات الكهربائية، والغراف مع ديالى، وأخيراً مصافي الوسط مع الصناعة.