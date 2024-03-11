2024-03-11 15:36:11 - المصدر: منصة إيشان

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن تنفيذها أمر قبضٍ بحقّ المدير العام الأسبق لدائرة صحَّة مُحافظة صلاح الدين و(8) مُوظَّفين آخرين؛ على خلفيَّة صرف أكثر من (12) مليار دينارٍ؛ استناداً إلى معاملات صرفٍ وهميَّـةٍ. وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن فريق التحرّي الخاصّ بمكتب تحقيق صلاح الدين تمكَّن، […]

ظهرت المقالة صرفوا أموالاً لمدير شركة “داعشي”.. الإطاحة بمدير عام دائرة صحة صلاح الدين ومعاونه الأسبقين أولاً على Eishan.