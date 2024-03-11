2024-03-11 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الاثنين، اعتقال مهرّب للأثار بعد استدراجه من دولة مجاورة. وذكر بيان للجهاز تلقته ايرث نيوز، أن “مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي وبناءً على متابعة استخبارية دقيقة وبالاشتراك مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على أحد عناصر الجريمة المنظمة بعد استدراجه من […]

ظهرت المقالة جهاز المخابرات يطيح بأحد مهربي الآثار بعد استدراجه من دولة مجاورة أولاً على ايرث نيوز.