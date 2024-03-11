2024-03-11 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قصف سلاح الجو مناطق تمركزات لقوات الدعم السريع في عدة أحياء من الخرطوم، الإثنين، رغم الدعوات لإقرار هدنة في السودان خلال شهر رمضان. وقال شهود عيان إن اعمدة الدخان تصاعدت من مباني قرب المدينة الرياضية وحي المعمورة جنوب شرقي العاصمة، مشيرين إلى سماع دوي انفجارات عنيفة. ووضعت الحكومة السودانية 4 شروط لتنفيذ الهدنة، […]

ظهرت المقالة انهيار “هدنة رمضان”.. قصف وانفجارات جنوبي الخرطوم أولاً على ايرث نيوز.