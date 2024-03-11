2024-03-11 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري اليوم الاثنين تشكيل لجنة لمتابعة اسعار الاسواق خلال شهر رمضان. وذكر ميري لوكالة ايرث نيوز، ان “وزارة الداخلية شكلت غرفة عمليات خاصة بالاسعار وكلفنا المديرية العامة للجريمة المنظمة بذلك وبالتحديد مكافحة الجريمة الاقتصادية”. واضاف ان “اللجنة تشكلت من اعضاء من وزارة التجارة ووزارة الداخلية ووزارة […]

ظهرت المقالة العراق.. لجنة حكومية لمتابعة اسعار التسوق في شهر رمضان أولاً على ايرث نيوز.