كانت تستغرق 6 أشهر.. التخطيط تعلن إنجاز هوية تصنيف المقاولين خلال أيام

2024-03-11 15:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، اتخاذ عدة إجراءات لتقديم التسهيلات للمقاولين، فيما أكدت أن البوابة الإلكترونية سهلت عمل المقاولين وتنفيذ المشاريع واختصرت الوقت.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتقديم التسهيلات للمقاولين، منها تسهيل الحصول على هوية تصنيف المقاولين وشركات المقاولات في العراق، حيث يكون التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية التي اعتمدتها الوزارة منذ عامين تقريباً".

وأضاف الهنداوي، أن "جميع طلبات ومعاملات المقاولين وشركات المقاولات، تقدم عبر البوابة الإلكترونية، ويتم تسلمها من قبل قسم تصنيف المقاولين في الدائرة القانونية، وتتخذ الإجراءات بموجب هذا الطلب".

وتابع أن "هذه العملية اختصرت الكثير من الوقت والجهد، حيث كانت هوية التصنيف تنجز خلال 6 أشهر وربما أكثر خلال السنوات السابقة، أما الآن فالعملية تستغرق عدة أيام، مما سهل عمل المقاولين في دخول المقاولات وتنفيذ المشاريع".

وأكد أن "الجهود مستمرة لوضع المزيد من التسهيلات والإجراءات الخاصة بعمل المقاولين والشركات"، مبيناً أن "قطاع المقاولات يمثل ركيزة مهمة من ركائز التنمية في العراق سواء كان على مستوى الوزارات أو المحافظات، وهذا يأتي ضمن إطار منح القطاع الخاص المزيد من الدعم والتسهيلات لتمكينه وتحقيق الشراكة مع القطاع العام".