بعد اعتماد الآلية الجديدة.. الإعمار توضح شروط المفاضلة في قبول المعاملات

2024-03-11 15:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبي

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، عن معايير جديدة لقروض الإسكان.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إستبرق صباح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم وضع آلية المفاضلة وفقاً لمحدودية رأس مال صندوق الإسكان، وهي تعتمد على عدد من المعايير".

وأضاف، أن "المعايير هي الموقع ونوع البناء سواء كان بناء جديداً أو هدم أو إعادة بناء، إضافة إلى عمر المتقدم على القرض يجب أن يكون من 18 سنة فما فوق والحالة الاجتماعية وعدد الأولاد، وهل المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة والاستفادة سابقاً من القرض سواء من الزوج أو الزوجة، أيضا يحتفظ جميع المتقدمين بحقوق الحصول على القروض، وبحسب توفير المبالغ الحالية لدى صندوق الإسكان العراقي".