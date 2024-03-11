2024-03-11 16:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الاثنين (11 اذآر 2024)، اعتقال مهرّب للأثار بعد استدراجه من دولة مجاورة.

وذكر بيان للجهاز تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي وبناءً على متابعة استخبارية دقيقة وبالاشتراك مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على أحد عناصر الجريمة المنظمة بعد استدراجه من احدى دول الجوار".

واشار الى انه "ضبط متلبساً بالجرم المشهود في العاصمة بغداد وبحوزته 110 مسكوكة أثرية".