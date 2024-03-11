2024-03-11 16:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، الإطاحة بعنصرين من داعش الارهابي وتدمير 14 وكرًا في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكر الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تمكنت مفارز الجهاز، من إلقاء القبض على احد ارهابيي عصابات داعش الارهابي والذي يعمل كوسيط مالي بين قيادات داعش في محافظة (كركوك)"، مبيناً أنه "بعملية منفصلة اخرى وبالتنسيق مع مديرية عمليات جهاز اسايش السليمانية تم القاء القبض على ارهابي اخر في محافظة كركوك ايضا".

وأوضح، أنه "ضمن الجهود في مكافحة المخدرات، تم إلقاء القبض على احد تجار المخدرات في محافظة ذي قار"، مشيراً الى أنه "تم تدمير وتفجير وحرق (14) وكراً لعصابات داعش، وتدمير العديد من قنابر الهاون والعبوات محلية الصنع في محافظتي ديالى وكركوك".



