ستولتنبرغ: بوتين فشل في استراتيجية حربه في أوكرانيا

2024-03-11 16:18:12 - المصدر: قناة الثامنة

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الإثنين ان انضمام السويد للناتو يظهر فشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في استراتيجية حربه في أوكرانيا والمتمثلة بإضعاف الحلف. وقال ستولتنبرغ إن هجوم روسيا على أوكرانيا لم يدفع فحسب السويد وفنلندا، الدولتين غير المنحازتين سابقا، إلى اللجوء للمظلة الدفاعية للحلف، إنما جعل أيضا أوكرانيا أقرب إلى عضوية الناتو من أي وقت مضى. وجاءت تصريحات ستولتنبرغ وهو الى جانب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قبيل إقامة مراسم رفع علم السويد في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل في تتويج لمسار طويل للدولة الاسكندينافية التي أصبحت رسميا العضو الثاني والثلاثين في الناتو. واوضح الأمين