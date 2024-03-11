تحقيق نسب انجاز متقدمة في طريق التنمية

2024-03-11 16:18:12 - المصدر: قناة الثامنة

كشفت وزارة النقل، الاثنين، عن تحقيق تقدم ملحوظ في إعداد التصاميم الاولية لمساري طريق التنمية السككي والبري من قبل الشركة الاستشارية الايطالية Beg، مؤكدة مواصلة العمل على تحري التربة من قبل الشركة التركية. وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، ان التصاميم الأولية التي تشتغل عليها الشركة الاستشارية الإيطالية Beg تجاوزت 66% للخط السككي، وأكثر من 52% للخط البري. وأضاف البيان، ان أعمال تحري التربة التي تقوم بها شركة تركية، وصلت الى 80%، بعد أن قطعت عمليات المسح الطبوغرافي 1200 كم. واكد البيان، ان الحكومات المحلية في المحافظات تتعاطى بصورة ايجابية وفاعلة مع متطلبات المشروع . ولفت البيان الى ان الجانب التركي