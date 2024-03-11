شهر رمضان يعيق اجتماع البرلمان وقرار بعقد الجلسات بعد الظهر

2024-03-11 16:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال نائب في البرلمان العراقي، يوم الإثنين، إن جلسات مجلس النواب ستعقد بعد الظهر خلال شهر رمضان.

وأوضح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس النواب أجّل عقد جلسته التي كان مقرر عقدها اليوم الى يوم غد الثلاثاء، بسبب انشغال غالبية النواب بعمل اللجان النيابية"، مبيناً أن "تحديد موعد الجلسة كان بوقت مبكر، وهو الأمر الذي تسبب بعدم وجود نصاب قانوني".

وأضاف ان "بداية شهر رمضان أثرت أيضا على عقد الجلسة بشكل مبكر، ولهذا ستعقد الجلسات المقبلة بعد الظهر، حتى يكون هناك نصاب قانوني لعقد الجلسة وعدم الإخفاق مجددا بعقد الجلسات".

وكان مصدر نيابي ابلغ وكالة شفق نيوز، بأن رئاسة مجلس النواب قررت أن يكون عقد جلسات المجلس خلال شهر رمضان محدد بوقت معين في المساء أو بعد الظهيرة.

وبين المصدر، أن الرئاسة قررت تحديد عقد الجلسات من الساعة 2 ظهراً إلى الساعة 4 عصراً.

إلى ذلك، قررت رئاسة البرلمان تأجيل انعقاد جلسته المقررة اليوم الاثنين، إلى يوم غد الثلاثاء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني