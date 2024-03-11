"رئيس السن" يدعو مجلس ديالى للانعقاد وتشكيل الحكومة المحلية

2024-03-11 16:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي، يوم الاثنين، بأن رئيس السن لمجلس محافظة ديالى دعا إلى عقد جلسة في العاصمة بغداد لتشكيل الحكومة المحلية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس السن تركي العتبي دعا أعضاء مجلس ديالى إلى عقد جلسة في الساعة الرابعة من عصر اليوم لتشكيل الحكومة المحلية".

وأضاف أن "الجلسة سيتم عقدها في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد".

وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شهر شباط/ فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.

كما لم تتمكن كتل الإطار التنسيقي من الاتفاق على شخصية لتنصيبه محافظاً لديالى، فبعد أن رشح زعيم تحالف "نبني" هادي العامري، محافظ ديالى السابق مثنى التميمي لإتمام دورة أخرى، رفضت كتل من الإطار تولي التميمي المنصب مجدداً، وعلى إثر ذلك سحب العامري مرشحه وقدم بديلاً آخر وتم رفضه أيضاً، وأخيراً تنازل العامري من المنصب إلى دولة القانوني الذي رشح وضاح التميمي محافظاً لديالى.