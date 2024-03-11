في النجف.. السجن لخمسة مسؤولين وموظفين بتهم فساد مالي

2024-03-11 16:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الاثنين، بأن محكمة جنايات المحافظة حكمت بالسجن على مسؤولين وموظفين في البلدية والتخطيط العمراني بالمحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات النجف أصدرت أحكاماً بالسجن تراوحت بين سنتين و6 أشهر وشهرين بحق المدير السابق لبلدية النجف ومديري التخطيط العمراني السابق والحالي واثنين من الموظفين".

وبين أن "قرار إدانة الموظفين جاء نتيجة تلاعبهم بالأراضي وتغيير جنسها من خضراء إلى استخدام آخر"، مؤكدا أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 341 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".